法国欧盟联手 网罗不满川普执政美科学家

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴黎5日电） 法国总统马克宏与欧盟执委会主席范德赖恩今天在巴黎举行一场政策大会，希望能拉拢不满美国总统川普政策而有意转战欧洲的美国科研人员。

欧盟执委会相关专员、科学家以及欧盟各国国内负责科研的部会首长，在会中讨论财政诱因等议题，以吸引大西洋彼岸心生不满的美国科学家。

由索邦大学（Sorbonne university）主办的这场大会名为「科研选欧洲」（Choose Europe for Science）。马克宏和范德赖恩（Ursula von der Leyen）在闭幕式发表演说。

在川普治下，美国的大学与研究机构面临的政治与财务压力越来越大，包括联邦政府威胁大幅删减补助经费。

研究计画面临关门，数以万计联邦职员遭解雇，外籍生则担心因政治观点而被驱逐出境。

马克宏办公室一名官员表示，欧盟希望为研究人员提供不同选择，同时「捍卫我们的战略利益并促进普世思想的愿景」。

马克宏上个月已对外招手，特别是盼美国研究人员「选择法国」。他宣布一项补助计画，协助大学与其它研究机构承担引进外国科学家到法国的费用。

法国南部的艾克斯马赛大学（Aix Marseille University）在更早之前也表示，自今年3月宣布向受到经费删减影响的美国科学家敞开大门后，校方的「科研避风港」（Safe Place for Science）计画已收到许多申请。

法国国家科学研究中心（CNRS）上周也推出新措施，盼吸引工作受威胁的外国研究人员与在海外工作的法国研究人员返法。研究中心主席裴狄特（Antoine Petit）表示，其中一些研究人员「不想在川普治下的美国生活与育养小孩」。

然而专家圈认为表示，尽管欧盟各国能拿出具竞争力的研究基础设施与高品质生活，但研究资金与报酬仍都远不如美国目前的水准。

裴狄特上周表示，若将欧洲较低的教育与医疗成本，以及更优渥的社会福利纳入考量，就会觉得差距不至于那么明显。

马克宏办公室表示，法国和欧盟正锁定多个特定领域的研究人员，包括健康、气候、生物多样性、人工智慧与太空。