法国议会决选前夕 选民静待不确定未来

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（法新社巴黎6日电） 法国议会大选第2轮投票即将在明天登场，选前最后一天按惯例没有安排紧张的竞选活动，但这无助于缓解人们对于这个世界大国和欧盟支柱陷入僵局和停滞的忧心。

昨天公布的投票前最终民意调查显示，极右派领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）的「国民联盟」（RN）将无法赢得国民议会（National Assembly）的绝对多数。

不过法国总统马克宏（Emmanuel Macron）宣布提前举行大选，迫使选民在他领导的中间路线和极左极右之间作出选择，他的豪赌也没有奏效。

马克宏总统任期的最后3年将不会有任何明显的执政多数，现任总理艾塔尔（Gabriel Attal）可能要担任看守总理直到新政府组成。

根据民调机构易普索（Ipsos）与法国公众意见机构（IFOP）的数据，疑欧且反移民的「国民联盟」可在国民议会获得170至210席，远低于绝对多数所需的289席门槛。

马克宏的中间派联盟在即将卸任的议会中拥有250席，但这次选举预估只剩118至148席，远不如极右派和左派可能拿下的席次。

为了阻止极右派在6月30日第1轮选举中的看涨声势，中间派和左派政党达成了在第2轮投票结盟合作的协议。

不过玛琳法国议会决选前夕 选民静待不确定未来（法新社巴黎6日电）法国议会大选第2轮投票即将在明天登场，选前最后一天按惯例没有安排紧张的竞选活动，但这无助于缓解人们对于这个世界大国和欧盟支柱陷入僵局和停滞的忧心。

昨天公布的投票前最终民意调查显示，极右派领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）的「国民联盟」（RN）将无法赢得国民议会（National Assembly）的绝对多数。

不过法国总统马克宏（Emmanuel Macron）宣布提前举行大选，迫使选民在他领导的中间路线和极左极右之间作出选择，他的豪赌也没有奏效。

马克宏总统任期的最后3年将不会有任何明显的执政多数，现任总理艾塔尔（Gabriel Attal）可能要担任看守总理直到新政府组成。

根据民调机构易普索（Ipsos）与法国公众意见机构（IFOP）的数据，疑欧且反移民的「国民联盟」可在国民议会获得170至210席，远低于绝对多数所需的289席门槛。

马克宏的中间派联盟在即将卸任的议会中拥有250席，但这次选举预估只剩118至148席，远不如极右派和左派可能拿下的席次。

为了阻止极右派在6月30日第1轮选举中的看涨声势，中间派和左派政党达成了在第2轮投票结盟合作的协议。

不过玛琳法国议会决选前夕 选民静待不确定未来（法新社巴黎6日电）法国议会大选第2轮投票即将在明天登场，选前最后一天按惯例没有安排紧张的竞选活动，但这无助于缓解人们对于这个世界大国和欧盟支柱陷入僵局和停滞的忧心。

昨天公布的投票前最终民意调查显示，极右派领袖玛琳．雷朋（Marine Le Pen）的「国民联盟」（RN）将无法赢得国民议会（National Assembly）的绝对多数。

不过法国总统马克宏（Emmanuel Macron）宣布提前举行大选，迫使选民在他领导的中间路线和极左极右之间作出选择，他的豪赌也没有奏效。

马克宏总统任期的最后3年将不会有任何明显的执政多数，现任总理艾塔尔（Gabriel Attal）可能要担任看守总理直到新政府组成。

根据民调机构易普索（Ipsos）与法国公众意见机构（IFOP）的数据，疑欧且反移民的「国民联盟」可在国民议会获得170至210席，远低于绝对多数所需的289席门槛。

马克宏的中间派联盟在即将卸任的议会中拥有250席，但这次选举预估只剩118至148席，远不如极右派和左派可能拿下的席次。

为了阻止极右派在6月30日第1轮选举中的看涨声势，中间派和左派政党达成了在第2轮投票结盟合作的协议。

不过玛琳．雷朋坚称她仍有望取胜并获得绝对多数，这将迫使马克宏任命她的副手、28岁的巴德拉（Jordan Bardella）担任总理。

马克宏将续任至2027年4月的总统和国会大选，但他现在必须面临与政治敌人分享权力的可能性。

玛琳．雷朋谴责中间派和左派政党的合作、形成她所谓的「单一政党」，根本只是为了窃取胜利，用以保护政治阶级，「违背人民意愿」。