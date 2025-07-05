法国赞许北京处理白兰地争端 但称仍未解决重大问题

afp_tickers

3 分钟

（法新社巴黎4日电） 法国今天赞许中国处理有关欧洲白兰地进口贸易争端的行动，但也警告「重大问题」仍未解决。

中国外交部长王毅今天在巴黎会晤法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和外交部长巴霍（Jean-Noel Barrot）。与此同时，因白兰地而起的争端出现缓和迹象。

中国近月与欧盟因北京当局给予国内产业丰厚补贴而起冲突。

欧盟先前调查中国对电动车的补贴，数月后，中国去年也针对欧盟白兰地展开调查。

最新发展是中国将自本月5日起要求欧洲白兰地出口商提高价格，否则可能被课徵最高34.9%的反倾销税。

北京当局表示，已有34家欧洲白兰地制造商签署协议，包括数家法国干邑业者，只要他们遵守议定后的最低价格，即可免关税。

法国干邑制造商协会BNIC证实，有些业者已同意调高在中国的售价以免除反倾销税。BNIC成员包括知名品牌轩尼诗（Hennessy）、人头马君度（Remy Cointreau）、马爹利（Martell）等。

马克宏和巴霍赞许中国采取行动解决争端，但也强调将与王毅讨论尚未解决的分歧。

马克宏在社群媒体平台X发文说：「这是迈向解决争端的正面一步，这场争端威胁到我们的出口…我今天下午将继续向中国当局提出这个问题。」

巴霍在给法新社的声明中说：「多项重大问题仍未解决，尤其是将某些业者排除在豁免范围之外…我们仍全心致力于依据调查前既存的状况达成最终解决方案。」

王毅会晤马克宏和巴霍后在记者会上说：「双方就中法和中欧关系进行了深入、积极、坦诚交流。」

几乎所有欧盟白兰地都是法国产干邑，法国每年向中国出口价值14亿欧元（约新台币476亿元）的干邑。