法国音乐节逾百人遭注射器刺伤 警方拘留12名嫌疑人

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（法新社巴黎22日电） 法国官员今天表示，在一年一度的街头音乐节期间，有145人通报遭注射器刺伤，警方已拘留12名嫌疑人。

数百万群众昨晚在法国各地参与音乐节（Fete de la Musique），当局表示，巴黎涌现「前所未见的人潮」。

在活动开始前，社群媒体上就有贴文号召要在音乐节期间对女性下手。

法国内政部表示，全国有145名受害者通报遭针头刺伤，其中巴黎警方接获13起报案。

官员并未说明这些是否为俗称的「扎针下药案」（needle spiking），即注入罗眠乐（Rohypnol）或伽玛羟基丁酸（GHB）等迷奸药，使受害者昏沉、失去意识，进而增加遭遇性侵风险。

内政部表示：「部分受害者已送医院接受毒物检测。」

巴黎检方表示，已针对3起案件展开调查，报案者包括一名15岁女性与一名18岁男性，他们是在巴黎不同地点被针扎。

3名受害者皆表示感到身体不适。

除此之外，还有超过370人在音乐节期间因各种罪名被拘留，其中巴黎就有近90人被捕。

有14名活动参与者伤势严重，其中一名17岁少年下腹遭刺伤后坐在街头，已送医治疗。

另有13名执法人员受伤。巴黎警察局长努涅（Laurent Nunez）说：「并未获报发生重大事件。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）