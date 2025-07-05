法国飞航管制员罢工第2天 航班大乱旅客无奈

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（法新社巴黎4日电） 法国飞航管制员罢工今天进入第2天，欧洲空中交通大乱，数十万名乘客的航班被迫取消。

官方数据显示，今天有超过1100个来往法国的航班及数百个原定飞越法国的航班遭到取消。

罢工定于今天晚间结束，预计明天航班恢复运作。

巴黎机场受到的影响甚至比昨天罢工第1天还要严重。这次罢工是由2个工会发起，目的在抗议人手不足与「恶质管理」。

这次罢工的时机尤其关键，因为今天是法国学期最后1天，明天开始放暑假。

在巴黎机场，旅客盯着出发班机资讯，告示牌显示一片航班被取消。他们评估各种可能的选项，有些人显得心烦意乱。

法国民航局（DGAC）表示，今天有1125个航班取消，昨天则有933个。法国航空公司（Air France）表示，长途航班未受影响。

白胡（Francois Bayrou）接受BFM电视台（BFMTV）访问时说：「选择在大家准备放假的日子发起空中交通管制罢工，是把法国人当人质。」

法国交通部长塔巴罗（Philippe Tabarot）也说，这次罢工「令人不可接受」。

这次罢工是由业界第2大的「全国飞航管制工程师自治工会」（UNSA-ICNA）发起，主要抗议「长期人手不足」、实施打卡制度、设备老旧，以及恶质管理措施与要求冷静与安全的航管工作无法相容。