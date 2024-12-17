法国马约特岛上红十字会逾200名志工恐失踪

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（法新日内瓦17日电） 强烈气旋「奇多」侵袭法国印度洋海外领土马约特岛后，红十字会今天表示，担忧岛上逾200名志工恐怕已经失踪。 「红十字会与红新月会国际联合会」（IFRC）于X平台发文说：「气旋奇多（Chido）引发时速高达220公里的强风，重创法国海外领土马约特岛（Mayotte），恐怕有逾200名…志工失踪。」

法国则宣布，遭强风重创的马约特岛将实施宵禁。法国内政部指出，宵禁将于当地晚间10时至凌晨4时实施，作为防止趁火打劫的安全措施。

强烈气旋奇多肆虐马约特岛，恐造成数百人丧命，随后横扫了非洲莫三比克。莫国「国家风险与灾害管理研究所」（National Institute of Risk and Disaster Management）今天宣布，这场天灾造成至少34人死亡。

该单位指出，奇多15日侵袭该国德尔加杜角省（Cabo Delgado），造成当地28死，而南浦拉省（Nampula）和尼亚萨省（Niassa）各有3死。 据悉，奇多刮起的强风时速高达约260公里，并于24小时内降下约250毫米的大豪雨，据报另有319人因风灾而受伤。

奇多昨天转向马拉威，预料今天将在辛巴威附近消散，不过辛巴威仍高度戒备，因奇多引发大雨。（译者：曹宇帆/核稿：陈正健）