法媒：水兵慢跑App纪录泄行踪 法国航舰位置外流

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（法新社巴黎20日电） 法国媒体报导，一名法国海军士兵透过应用程式（App）记录自己的慢跑过程，意外暴露法国主力航空母舰「戴高乐号」的确切位置。

在美国和以色列联手袭击伊朗，导致中东战争爆发后，法国3月初随即将航舰戴高乐号（Charles de Gaulle）及数艘巡防舰部署至地中海。

这艘航舰自本月9日起在地中海东部停留，这是法国总统马克宏（Emmanuel Macron）所谓「纯防御性」部署的一环，目的为在这场冲突中支持法国盟友。

法国「世界报」（Le Monde）报导，根据这名海军士兵在健身应用程式Strava的公开资料，他13日在一艘位于赛普勒斯西北方海域、正在航行的船舰上绕圈慢跑。卫星影像显示，当时戴高乐号位于附近水域。

Strava的资料也指出，此人2月底自瑞典马尔默（Malmo）过桥至丹麦首都哥本哈根跑步，当时戴高乐号就停泊在马尔默。

法国军方告诉法新，若报导属实，将采取适当措施；海军人员经常被提醒使用这类应用程式可能造成安全漏洞的风险。

Strava的个人档案过去也曾泄露敏感资讯。世界报2024年报导，马克宏、时任美国总统拜登（Joe Biden）与俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）的随扈陪同他们出访时，就因使用Strava而不慎泄露其行踪资讯。

Strava地图2018年还曝光美国与盟军人员在伊拉克、叙利亚及阿富汗的所在位置。