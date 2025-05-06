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法官勒令准1.2万难民入境美国

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（法新社华盛顿5日电） 1名法官今天命令美国总统川普政府准许约1万2000名难民入境美国，此举让致力改革移民政策的美国政府蒙受打击。

上诉法院先前的裁决施加限制，让川普政府得以暂停实施接纳难民制度。今天的命令针对这项裁决作出厘清，表示政府必须准许已获难民身分且计划前往美国的人入境。

川普政府1月发布暂停这项制度的行政命令，上周并在听证会中主张，政府应该仅须接纳160名计划在那道行政命令发布后两周内出发的难民。

美国华盛顿州西区联邦地区法院法官怀特黑德（Jamal Whitehead）今天驳回这项主张。

怀特黑德2月的裁定挡下川普暂停难民安置计画的行政命令，认为这道行政命令可能违反1980年美国难民法（1980 Refugee Act），但美国联邦第9巡回上诉法院（9th U.S. Circuit Court of Appeals）1个月后又推翻他的裁决。

这起诉讼由犹太难民非营利组织希伯来移民援助协会（HIAS）、基督教会世界服务社（Church World Service）等团体和许多个人共同提起。

这些非营利团体2月在诉讼中指出，准备启程的几位难民已变卖在母国所有财产，突然因为川普的命令而前途未卜。

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