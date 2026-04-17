法官延长白宫改建宴会厅禁令 川普大恼火

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（法新社华盛顿16日电） 对美国总统川普改建白宫宴会厅一案，联邦法官李昂（Richard Leon）今天延长禁令，不过他允许地下碉堡工程继续进行。

川普对法官这项裁决极为不满，在他的「真实社群」（Truth Social）上抨击法官李昂是「高度政治化」且「失控」。

李昂是共和党籍前总统小布希（George W. Bush）所任命的法官。

川普表示：「这简直是对我们司法制度的嘲弄…宴会厅关乎我们的国家安全，没有任何法官可以阻挡这项具有历史意义且攸关军事安全的工程。」

川普斥资4亿美元改建宴会厅计画，已让白宫历史悠久的东厢建筑突然被拆除，包括过去曾是第一夫人办公室的地方。李昂3月底下令，白宫东翼的宴会厅增建计画必须立即停工，裁定此案需要国会批准。

白宫随后提出上诉。本月11日，联邦上诉法院裁定「暂时延长」施工许可，允许工程在厘清安全疑虑期间暂时续建。

李昂则在今天公布的修正版命令中，进一步延长他所下的禁令，暂禁在白宫东厢原址上兴建大型宴会厅。但作为国家安全用途的地下设施，则可持续施工。

李昂说：「地下工程可以继续，包括任何『最高机密坑道、掩体、防空避难所、防护隔间、军事设施，以及医疗与医院设施』的建造。」（编译：纪锦玲）