法新社专访柬埔寨总理：诈骗正摧毁国家经济

（法新社布鲁塞尔25日电） 柬埔寨总理洪马内（Hun Manet）25日表示，诈骗集团正摧毁柬埔寨经济，并使国家声誉受损。他也驳斥外界指控政府纵容诈骗的说法。

柬埔寨已成犯罪集团经营数十亿美元诈骗产业的热点，诈骗分子透过网路向全球用户诱骗感情，或引诱投资加密货币。

洪马内在罕见接受法新社的国际媒体专访时说：「诈骗网络，也就是我们所说的黑色经济，正摧毁我们诚信的经济，这已让柬埔寨名声受损。」他指出，这种情况已损及观光及投资。

「这就是为什么我们必须彻底清除这些行为。」

根据政府官员说法，柬埔寨政府的打击行动已导致数千人遭逮捕，柬埔寨领导人过去的一名前顾问最近也已被引渡至中国。

但有业界专家质疑打击行动的真实性，指出柬埔寨官员与网路诈骗集团疑似存在关联。

洪马内于2023年接替其父洪森（Hun Sen）出任总理。他坦言，这类犯罪行为间接带动部分商业活动，并在柬埔寨创造就业，但否认柬埔寨因此获利。

他说：「没错，诈骗中心可能对房地产、部分投资，以及建设和购买设施有直接影响。」

「但大部分收益并未流入柬埔寨政府。」

专家估计，柬埔寨境内有数十个诈骗中心，约有10万人从事线上诈骗，当中多数为人口贩运受害者。

美国和平研究所（United States Institute of Peace）2024年一份报告估计，柬埔寨网路诈骗产值每年超过125亿美元，相当于该国正式国内生产毛额（GDP）的一半，但洪马内否认国家经济仰赖诈骗。

他说：「有很多人在说柬埔寨GDP仰赖诈骗。不是。我们依靠观光、制造等纯粹的正常经济活动。」

诈骗集团在东南亚多个国家设据点，涉案者有时是自愿参与，但也有不少是人口贩运受害的外籍人士，被困于当地，在酷刑威胁下被迫从事诈骗。

这些诈骗最初主要锁定讲中文的受害者，从他们身上诈取数十亿美元，但在中国强力打诈后，诈骗分子现已将其行动扩展至多种语言，对全球受害者大规模行骗。