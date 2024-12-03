法新社分析：俄11月夺乌克兰领土创战争初期以来单月最多

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（法新社巴黎2日电） 法新社根据美国「战争研究所」（ISW）资料所做的分析显示，俄罗斯今年11月攻占的乌克兰领土，是自2022年3月俄乌战争开打初期以来最大单月占领面积。

俄军11月推进超过725平方公里的乌克兰领土，大小相当于新加坡，比10月的610平方公里更多，主要斩获在东部靠近波克罗夫斯克市（Pokrovsk）一带。

波克罗夫斯克市是位于顿内茨克州（Donetsk）的铁公路枢纽，俄罗斯11月新占领土近9成在顿内茨克州，约629平方公里。

乌克兰军队今年1月1日在顿内茨克州控制的领土还超过4成，如今已不到1/3。

最近数周，俄军声称已占领波克罗夫斯克市以南和以东一些地区，目前距离市区不到5公里。

俄军自今年春季末开始加速推进。连同11月的进展在内，俄罗斯在乌克兰占领的土地总面积达3500平方公里，是2023年一整年的6倍之多。

俄罗斯上次在这么短时间内占领大片乌克兰土地，是在2022年3月，即同年2月底入侵乌克兰后不久。

2022年3月，俄军在乌克兰北部共控制4万5426平方公里土地，兵锋甚至一度直逼乌克兰首都基辅。

数据显示，自俄乌战争于2022年2月24日开打以来，俄罗斯已侵占6万8500平方公里的乌克兰领土。

加上俄罗斯于2014年并吞的克里米亚半岛（Crimea），以及分离主义分子在俄军入侵前在乌东顿巴斯（Donbas）地区所占土地，俄国目前共控制乌克兰在2014年之前总面积的18.4%。