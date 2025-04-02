法极右领袖涉贪上诉重燃总统梦 法院：选前宣判

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（法新社巴黎1日电） 法国上诉法院今天表示，将在一定期限内审理玛琳．雷朋（Marine Le Pen）案件。如果针对她的定罪判决被推翻，这位极右派领袖有可能参与2027年的总统大选。

玛琳．雷朋昨天因涉及在欧洲议会制造虚假职位被定罪，判处4年有期徒刑及10万欧元罚款，其中2年缓刑，另外2年则是配戴电子戒具在家服刑。但最严重的部分为不得参选公职5年并即刻生效，这让她失去竞选资格。

许多时事评论家形容这次法院判决是一场政治大地震。

56岁的玛琳．雷朋因一项计画遭判有罪，在这项计画中，她所属政党「国民联盟」（RN）利用欧洲议会的每月津贴聘用「假」议会助理，这些助理实际上替「国民联盟」工作，藉以缓解政党财务压力。

包括玛琳．雷朋在内有24人遭定罪，他们均为「国民联盟」干部或助理。

玛琳．雷朋今天向党内国会议员发表谈话时，指控「这个体系」射出「核弹」终结她竞选总统的希望。在法国总统马克宏（Emmanuel Macron）无法再参选下，她认为自己是2027年大选的热门候选人。

玛琳．雷朋表示：「如果他们利用这样的强力武器来对付我们，显然是因为我们将要赢得大选。」

巴黎上诉法院（The Paris Court of Appeal）今天稍后表示，对于玛琳．雷朋的案件，将「在一定期限内审理，应该可以在2026年夏季做出判决」。

这可能意味新的审理将在2026年初展开，并于2027年法国总统大选前宣判。玛琳．雷朋有意第4度参选总统。

玛琳．雷朋今晚称上诉法院承诺在2026年夏季宣判是「非常好的消息」。

这位长期的欧盟怀疑论者接受「巴黎人报」（Le Parisien）访问指出，她将把此事提交欧洲人权法院（European Court of Human Rights），称这项判决「造成无法弥补的伤害」。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）