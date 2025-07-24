法第一夫人遭影射男儿身 马克宏夫妇跨海提告

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（法新社华盛顿23日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）与妻子碧姬．马克宏（Brigitte）今天对美国一名右翼Podcast频道主持人提出诽谤诉讼，这名主持人宣称碧姬过去曾是男儿身。

马克宏夫妇在美国德拉瓦州高等法院（Delaware Superior Court）对欧文斯（Candace Owens）提出多达218页的诉状，并寻求陪审团审理及未指明金额的惩罚性赔偿。欧文斯在社群媒体X和影音分享平台YouTube上拥有数以百万计粉丝。

马克宏夫妇透过律师发表的声明指出，他们之所以提告，是因欧文斯在名为「成为碧姬」（Becoming Brigitte，暂译）的8集YouTube与Podcast节目中散播不实及诽谤内容，且多次无视他们夫妻提出的撤回要求。

马克宏夫妇说：「欧文斯的诽谤行为显然意在骚扰并让我们和家人痛苦，藉此博取关注和名气。」

「我们给她充分机会撤回这些说法，但她拒绝这么做…我们诚心盼望这起诉讼能澄清事实，彻底终结这场诽谤行动。」

诉状指控欧文斯利用她的热门节目，散播有关马克宏夫妇「可查证为不实、具有毁灭性影响的谎言」，包括声称碧姬出生时本是男儿身、马克宏夫妇有血缘关系，以及马克宏是因美国中央情报局（CIA）操控的精神控制计画而被选为法国总统等说法。

72岁的碧姬也在法国提起诉讼，反击有关她生为男性的传言。

两名女子2021年12月张贴一支YouTube影片，声称碧姬曾是一位名叫尚米歇尔．托涅（Jean-Michel Trogneux）的男性，然而尚米歇尔．托涅其实是碧姬的兄弟。两人去年9月因散布不实说法遭定罪。

不过，巴黎上诉法院后来推翻这起裁决，马克宏本月稍早向最高法院提出上诉。