法英领军多国任务护航荷莫兹海峡 强调纯防御性质

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（法新社巴黎17日电） 英国与法国今天表示，将主导一项多国任务，以确保荷莫兹海峡航行自由，并强调该部队将完全属于防御性质，且仅会在区域达成持久和平后才会部署。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）共同主持一场国际会谈时，证实此一部署计画。这场会议聚焦于确保这条关键航运通道的贸易畅通。 此次会议主要以视讯方式进行，共有来自欧洲与亚洲的49个国家与会，而美国与伊朗均未出席。

●「中立」任务

施凯尔表示，这项国际任务将在「条件允许时尽快」展开。

他说：「这将是一项严格维持和平与防御性质的任务，旨在保障商业航运安全及支援排雷工作。」施凯尔会后补充说，已有十多个国家同意参与护航任务。

施凯尔和马克宏乐见德黑兰开放商船通行荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），马克宏也呼吁「有关各方全面且无条件重新开放」荷莫兹海峡。

马克宏称这是一项「中立」任务，且「完全独立于交战各方」。

义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）亲自出席这场会议，表示义大利「已准备参与」相关行动，但强调必须先停止敌对行动。

同样在巴黎与会的德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）则表示，若美国能参与这项任务将「更为理想」。

●阻止全球经济受冲击

美国总统川普于社群媒体表示，他已拒绝北大西洋公约组织（NATO）协助维护荷莫兹海峡安全的提议，警告北约「不要介入」。

目前尚不清楚他指的是否为在巴黎举行的多国会议，因为北约并未参与相关会谈。

施凯尔表示：「全球需要荷莫兹海峡全面开放，因为这关系到我们如何维持物价稳定，并阻止全球经济受到冲击。」

他对伊朗宣布重启荷莫兹海峡表示欢迎，但也警告说，「我们必须确保这项安排具备持久性，且能实际运作」。

施凯尔办公室说，各国军事首长预计下周在伦敦近郊诺斯伍德（Northwood）的英国军事指挥总部举行会议，进一步讨论相关细节。（编译：刘文瑜）