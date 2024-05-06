波兰司法改革取得进展 欧盟宣布终结纪律处分

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（法新社布鲁塞尔6日）欧洲联盟（EU）今天宣布，将撤销2017年因波兰争议性司法改革而针对该国实施的纪律处分；波兰政府则对欧盟最新决定表示欢迎。

法新社报导，欧盟执行委员会（European Commission）宣布，在华沙（Warsaw）新政府采取行动修正错误后，执委会计划撤销2017年12月根据「欧盟条约」（Treaty on European Union）第7条（Article 7）所启动的处分机制。

执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在社群平台X上发文称赞，华沙政府「为波兰揭开了新的一章」。

「时隔6年多后，我们认为已可以撤销第7条纪律处分。我对（波兰）总理图斯克（Donald Tusk）和他的政府取得这项重要突破表示祝贺之意。」

波兰资金与地区政策部长佩尔钦斯卡-纳莱茨（Katarzyna Pelczynska-Nalecz）表示，这项决定对华沙是个好消息，「它强化了波兰在欧盟的地位，使我们成为一个强大的参与者」。

据报导，欧盟之所以在2017年启动第7条处分机制，是因为华沙前右翼政府推行引发巨大争议的司法改革，包括成立凌驾该国最高法院的特别纪律委员会，以及一项声称欧盟法律地位低于波兰国家法律的判决。布鲁塞尔认为，这些措施形同「民主倒退」，不仅破坏欧盟标准，还威胁到欧盟法治。

这是欧盟首次启动第7条机制，相关机制可导致成员国在欧洲理事会（European Council）失去投票权，虽然还须经过复杂的程序。

然而，去年年底亲欧盟新任总理图斯克上台后，不仅针对波兰司法系统进行改革，重新承认欧盟在法律上的优先地位，还采取其他措施来化解布鲁塞尔的担忧。

因此，欧盟执委会预计将在5月21日举行的欧洲事务部长会议上提案撤销第7条纪律程序。

早在今年2月，执委会就同意放行原本要拨给波兰、高达1370亿欧元的冻结资金，并称该国司改已取得进展。

2018年9月，欧洲议会（European Parliament）也曾因匈牙利反移民政策而启动第7条机制，以停止匈牙利在欧盟的投票权。