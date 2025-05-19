波兰总统大选亲欧盟华沙市长拔头筹 无人过半6/1决选

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（法新社华沙19日电） 根据波兰官方今天公布的开票结果，亲欧洲联盟（EU）的中间派候选人华沙市长佐萨斯科斯基在总统大选惊险赢得最高票，但得票率未过半，将于6月1日举行的决选中对决主张民族主义的历史学者纳夫罗茨基。

佐萨斯科斯基（Rafal Trzaskowski）若在决选中胜出，将对前欧盟理事会主席、现任波兰总理图斯克（Donald Tusk）领导的中间派政府带来提振。图斯克政府一直与现任民族主义取向的总统不和。

纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）获得法律与正义党（PiS）的支持，如果他获胜，波兰的政治僵局可能会持续下去，分析家预测可能不得不举行新的国会选举。

目前所有的选票已经开出，波兰选举委员会宣布，佐萨斯科斯基以31.36%的得票率，些微领先纳夫罗茨基的29.54%。 这次选举中极右派大有斩获，两位极右派候选人合计拿下21.15%的选票。

这意味着6月1日决选的胜负关键将在于极右派支持者是否支持纳夫罗茨基。

这次总统大选首轮投票率超过67%，虽然低于2023年的国会大选，但在波兰仍属于高投票率。

这两位决选候选人对于堕胎权和LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）权利方面的看法分歧。波兰这次总统大选的时间正值欧洲处于令人忧心的时刻：俄罗斯入侵乌克兰的战争迟迟未能结束、极右翼民粹主义者继续壮大，而华沙与华府的关系也面临压力。