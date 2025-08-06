波兰新总统就职 与乌克兰关系受瞩目

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（法新社华沙6日电） 今年6月1日赢得波兰总统大选的历史学者纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）今天宣誓就职，这位民族主义者虽然承诺延续波兰对乌克兰的支持，但强调要将波兰人的权利置于优先地位。

现年42岁的纳夫罗茨基竞选时打着「波兰优先，波兰人优先」的口号，在曾于2015至2023年执政的民粹右派政党法律正义党（PiS）支持下顺利当选。

对于正在对抗俄罗斯全面侵略的邻国乌克兰，纳夫罗茨基虽然表明会继续支持，但他也对波兰政府给予难民的福利提出指责。

纳夫罗茨基在4月发布的1支竞选影片中说：「社会福利首先将给波兰人。…排队等待医生治疗及看诊时，波兰公民必须有优先权。」

纳夫罗茨基也反对乌克兰加入北大西洋公约组织（NATO）。他5月时还宣称，基辅未对波兰的付出表达感激，他并指责乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）「傲慢无礼」。

不过，泽伦斯基上周与纳夫罗茨基谈话后表示，他期待与这位波兰新总统合作。

另一方面，纳夫罗茨基欣赏美国总统川普（Donald Trump）。他曾说波兰应该专注于形塑及引领欧洲对川普的关系。选前纳夫罗茨基曾在白宫与川普会面，白宫也发布两人一同比赞的照片。

此外，纳夫罗茨基主张应控管波兰与德国的边界以阻挡移民。他并希望德国支付波兰第二次世界大战相关赔偿。