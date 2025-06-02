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波兰新总统曾批乌克兰 泽伦斯基仍期盼合作

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（法新社基辅2日电） 波兰民族主义派总统候选人纳夫罗茨基今天确认当选，乌克兰总统泽伦斯基期盼双方能继续成果丰硕的合作关系。

获美国总统川普（Donald Trump）支持的纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）在昨天举行的总统大选决选，以些微差距击败亲欧盟的华沙市长佐萨斯科斯基（Rafal Trzaskowski）。

纳夫罗茨基过去曾多次批评乌克兰希望加入欧洲联盟（EU）和北大西洋公约组织（NATO），选战期间也经常将矛头指向基辅和泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy），指责他「以不礼貌的行为方式对待盟友」。

泽伦斯基今天在社群媒体平台发文表示：「我期待继续与波兰及纳夫罗茨基总统进行成果丰硕的合作。我们藉由在（欧洲）大陆上彼此强化，让欧洲更有实力面对全球竞争，也更接近达成真实且持久的和平。」

波兰的亲欧盟政府一直是乌克兰及泽伦斯基的主要支持方，但纳夫罗茨基在选举期间对于波兰境内的乌克兰难民发表民族主义言论。

俄罗斯2022年对乌克兰发动全面侵略后，波兰接纳了100多万名逃离战火的乌克兰人。但近年来波兰社会的反乌情绪升温，这次总统选战期间更进一步增强。

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