波斯湾国家遭伊朗攻击 科威特炼油厂失火

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（法新社科威特市20日电） 科威特国家媒体报导，米纳阿玛迪炼油厂今天遭遇无人机攻击，引发火灾。与此同时，多个波斯湾国家当局表示，他们正在应对来自伊朗的攻击。

近日来，伊朗加强对波斯湾能源基础设施的攻击，袭击多处炼油厂及位于卡达的全球最大天然气枢纽，以报复以色列对伊朗南帕尔斯（South Pars）天然气田的攻击。

科威特新闻社（KUNA）引述国家石油公司的说法报导，「数次敌对的无人机攻击」击中了米纳阿玛迪（Mina Al-Ahmadi）炼油厂，引发火灾，所幸无人伤亡。

报导指出，消防人员正在努力控制火势，同时「数个炼油厂装置已被关闭」。

巴林内政部今天稍早表示，来自「伊朗侵略行动」的弹片导致一处仓库起火，火势已获控制，未造成人员伤亡。

在科威特，军方发布声明指出，防空系统正在「应对敌对的飞弹和无人机威胁」；而阿拉伯联合大公国的国家媒体则报导「来自伊朗的来袭飞弹及无人机威胁」。

伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency ）援引革命卫队（Revolutionary Guards）的声明指出，他们已用飞弹和无人机锁定位于阿联达夫拉（Al-Dhafra）空军基地的美军，以及以色列境内的多个地点。

沙乌地阿拉伯国防部表示，在约两小时内，沙国部队已在国家东部「拦截并摧毁」十几架无人机，并在北部另拦截1架无人机。