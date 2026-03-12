波湾油国日减1000万桶 IEA：断供规模超过1970年代

（法新社德黑兰12日电） 随着伊朗对波斯湾地区能源目标发动新一波攻击，国际油价再度涨破每桶100美元。国际能源总署（IEA）今天警告，中东战争已引发史上最大供给中断，其规模已经超过1970年代。

根据来自巴林的影像显示，穆哈拉克（Muharraq）一座油槽遭袭击后冒出浓烟，当局呼吁居民留在室内并紧闭门窗。

科威特国际机场再度遭无人机攻击受损，杜拜市中心也传出爆炸声；沙乌地阿拉伯则表示，已拦截多架飞往夏巴（Shaybah）油田与使馆区的无人机。

总部位于巴黎的IEA今天表示，这场持续13天的冲突已导致「全球石油市场有史以来最大的供给中断」，规模超越1970年代。

报告指出，波湾国家每日石油总产量减少至少1000万桶，且「目前无迹象显示敌对行动有降温趋势」。

自美国与以色列2月28日对伊朗发动攻击以来，受到波湾国家减产以及伊朗威胁封锁荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）影响，国际油价已上涨约40%至50%。

伊朗军方高层昨天警告，德黑兰可能发动一场「摧毁」世界经济的长期战争，美国总统川普则坚称伊朗将面临溃败。

荷莫兹海峡最窄处仅54公里，全球约1/5石油与液化天然气经此运输。德黑兰誓言，只要美以持续攻击，就不允许任何石油出口；美军则表示昨天已击毁28艘伊朗布雷船。

随着战争成本攀升，伊朗革命卫队威胁攻击与美以利益相关的「经济中心与银行」，促使更多国际企业撤离杜拜。革命卫队总司令顾问法达威（Ali Fadavi）指出，美以必须考虑到他们将陷入一场长期消耗战，恐摧毁整个美国经济与世界经济的可能性。

IEA昨天虽宣布协调主要消费国释出有史以来最大规模的石油储备，仍难平息市场疑虑。SPI资产管理公司（SPI Asset Management）策略师殷尼斯（Stephen Innes）形容，此举就像是「拿浇花的水管去灭炼油厂大火」。