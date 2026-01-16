波索纳洛抱怨牢房条件差 法官：已享特殊待遇

（法新社巴西利亚15日电） 巴西前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）今天移监服刑，根据法院指令，他将在「更为优渥」的条件下服刑。

现年70岁的波索纳洛，在2022年大选中以些微差距败给现任总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva），后来以政变未遂罪名被定罪，去年被判处27年有期徒刑。

波索纳洛的家人曾多次在播客和社群媒体上抱怨，波纳洛先前被拘禁在警察总部的一间房间内，里面空间不足，冷气噪音过大，且饮食不好。

最高法院法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）在裁决书中以数页篇幅详述巴西监狱拥挤，所有囚犯都面临环境条件不足的问题，而波索纳洛已受到「特殊待遇」。

法官表示，这些抱怨好像是在要求，将波索纳洛的牢房「换成饭店或度假村」。

法新社报导，波索纳洛过去被关押在巴西利亚（Brasilia）警察总部一间12平方公尺的房间内，配有电视、冰箱和冷气设备。

法院表示，波索纳洛今天被移送至巴西利亚的帕普达监狱（Papuda Penitentiary Complex），安置于一间特殊房间里，空间有原来牢房的5倍大，有厨房、私人户外区域和双人床。

莫瑞斯表示，波索纳洛将会「与监狱其他囚犯完全隔离」。

波索纳洛的儿子卡洛斯（Carlos Bolsonaro）则在社群平台X批评法官莫瑞斯「残忍」，并说父亲被「移送至严酷的监狱环境」。

波索纳洛律师曾以波索纳洛的健康为由，多次声请让他居家服刑，但皆遭法院驳回。波索纳洛在本周提出的最新声请，目前正等待医疗评估结果。

其实波索纳洛在正式移监服刑之前，曾经居家监禁，但他试图破坏脚镣监控器，法院认为他有企图逃脱之嫌，才将他移送监狱服刑。（编译：纪锦玲）