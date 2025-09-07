The Swiss voice in the world since 1935

波索纳洛支持者巴西多城示威

此内容发布于
2 分钟

（法新社圣保罗7日电） 在巴西最高法院即将针对极右翼前总统波索纳洛所涉政变未遂一案作出裁决前夕，数以千计支持者今天在多个城市示威。

最高法院本周将裁定，波索纳洛（Jair Bolsonaro）是否于2022年大选败给左派对手鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）后，密谋试图继续掌权。

现年70岁、曾任陆军上尉的波索纳洛若遭定罪，恐面临最高43年徒刑。本案触怒其盟友、美国总统川普。

自8月起遭到居家监禁的波索纳洛今天当然没有现身从首都巴西利亚、里约热内卢（Rio de Janeiro）到圣保罗（Sao Paulo）这场遍及各大城市的独立日抗议活动。死忠支持者下午3、4时在圣保罗市中心的包利斯塔大道（Paulista Avenue）上，身穿国旗绿黄配色服饰展开集会。

有支持者高举挺波索纳洛、反鲁拉和最高法院法官的标语，还有人手持「谢谢你，川普总统」标语。

示威群众呼吁对2023年1月8日闯进位在巴西利亚的最高法院、总统府和国会的数百名波索纳洛支持者进行特赦。他们希望国会表决通过最终可能扩及波索纳洛的特赦案，未来即使他被定罪也能适用。

2019年至2022年担任总统的波索纳洛因为质疑巴西的投票制度，却没有提出证据，直到2030年都遭到禁止参选总统。

