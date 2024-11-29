波罗的海电缆疑遭中国商船切断 立陶宛驱逐3名中方使馆工作人员

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（法新社维尔纽斯29日电） 波罗的海海底电缆最近遭切断，中国货船疑似涉及这起事件，立陶宛外交部今天宣布驱逐3名中国使馆工作人员，未阐明确切原因，但提及他们涉及违反「维也纳公约」和立陶宛法律的活动。

法新社报导，瑞典领海内波罗的海（Baltic Sea）2条海底电缆本月稍早时被切断，其中1条从瑞典哥特兰岛（Gotland Island）延伸至立陶宛。

据报导，中国散装货船伊鹏3号（Yi Peng 3）疑似涉及这起事件，根据追踪网站，当海底电缆被切断时，大约在这段时间，伊鹏3号曾航行在电缆上方。

立陶宛外交部今天发表声明指出，中华人民共和国使团3名工作人员已「被（立陶宛政府）宣告不受该国欢迎」。

但立陶宛外交部未阐明驱逐他们的确切原因，只提及他们涉及「违反『维也纳公约』（Vienna Convention）及立陶宛共和国法律的活动」。

立陶宛当局27日指出，正与瑞典及芬兰设立联合小组，在欧洲检察署（Eurojust）支持下，调查海底电缆遭破坏事件。

中国否认对这起事件负有任何责任，并于今天指称「愿意配合」调查。

2021年，立陶宛政府允许台湾以「台湾」为名在当地设立代表处，之后与北京当局关系陷入紧张。