波音星际飞机拟6日首次载人飞行 赴国际太空站

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（法新社卡纳维尔角6日电） 美国航太巨擘波音公司（Boeing）太空船「星际飞机」经过多年延宕，今天终于要把太空人送上国际太空站，为波音及美国国家航空暨太空总署（NASA）立下里程碑。

这趟飞行不仅是星际飞机（Starliner）开始为NASA提供定期服务前的最后测试，也对波音至关重要，波音商誉近日因客机安全问题而受到打击。

对NASA而言，这同样事关重大。NASA国际太空站（ISS）计画主管魏格尔（Dana Weigel）表示，在人类太空飞行方面，除了美国太空探索科技公司（SpaceX）太空船「飞龙号」（Dragon）外，拥有第2个选择「真的非常重要」。

天气若持续如预报那样适合发射，太空人魏勒摩尔（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）将在美国佛罗里达州卡纳维尔角（Cape Canaveral）当地时间今天晚间10时34分（台湾时间7日上午10时34分）升空。

波音与洛克希德马丁公司（Lockheed Martin）的合资事业「联合发射同盟」（United Launch Alliance）制造的一枚「擎天神5号」（Atlas V）运载火箭将负责把星际飞机送上轨道。

进入太空后，魏勒摩尔和威廉斯的其中一项任务将是在测试中暂时手动驾驶太空船。

星际飞机预定在格林威治标准时间（GMT）8日05时00分（台湾时间8日下午1时）抵达国际太空站，并在那里停留一个多星期。期间星际飞机将进行测试，确保它能正常运作，然后魏勒摩尔和威廉斯会重新登上星际飞机返回地球。

一旦星际飞机能全面运行，NASA希望能轮流使用SpaceX与波音太空船，运载太空人至国际太空站。