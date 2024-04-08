波音飞机又出包 美西南航空班机发动机整流罩掉落

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（法新社洛杉矶7日电） 美国西南航空1架波音737-800客机今天从科罗拉多州丹佛市起飞时发生发动机整流罩掉落意外，所幸发现后安全飞返丹佛。这为波音近期层出不穷的安全事件再添一笔不良纪录。

美国联邦航空总署（FAA）表示，原定飞往德州休士顿（Houston）的西南航空（Southwest Airlines）3695号班机今天上午8时15分（格林威治标准时间14时15分）从丹佛国际机场（Denver International Airport）起飞，此后「机组员通报起飞过程中发动机整流罩掉落，并砸中襟翼」。

这架飞机其后安全飞返丹佛机场，并在降落后被拖曳到登机门。FAA将针对这起事件展开调查。

根据美国有线电视新闻网（CNN）、美国广播公司（ABC）及其他美国媒体发布、机上乘客拍摄的影片，看似发动机整流罩的一部分垂挂在机外，在风中拍动。

西南航空在提供给CNN的声明中表示，这架班机上并无人员受伤，对于乘客「行程延误所造成的不便」，西南航空「致上歉意」，并称其「将客户和员工的最大安全列为最优先考量」。

美国广播公司新闻网（ABC News）报导，西南航空称这起事故是「机械问题」，已重新安排机上乘客转搭其他航班。

波音（Boeing）婉拒就这起事件发表公开评论；西南航空则尚未回覆法新社的置评请求。

波音近几个月爆发连串安全事件，最严重的是1月时美国阿拉斯加航空（Alaska Airlines）1架737 Max 9飞机在飞行途中舱门掉落，差点酿成灾难。3月又有1架波音777飞机从旧金山国际机场起飞后不久，因轮胎掉落而紧急降落机场的停车场。

由于波音供应商势必锐航空系统公司（Spirit Aerosystems）的一些零件屡屡出包，德州检察长3月已对这间公司展开调查。势必锐替波音737等机型制造机身和其他大型零件。