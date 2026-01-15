泰国又有起重机倒塌酿2死 同家工程公司再出包

afp_tickers

2 分钟

（法新社曼谷15日电） 泰国曼谷近郊今天发生一起高速公路施工起重机倒塌事件，造成两人死亡，泰国交通部长表示，涉案建设公司也涉及前一天酿成32死的起重机掉落事故。

经法新社核实的行车纪录器画面显示，今天这座大型起重机倒塌时，现场扬起滚滚尘土、瓦砾喷溅到四周，多辆汽车纷纷停靠或倒车，以闪避掉落的碎片。

泰国媒体报导，这是泰国两天内第2起致命起重机倒塌事故，交通部长皮帕（Phiphat Ratchakitprakarn）认为义大利泰工程公司（Italian-Thai Development）与这起事件有关。

义大利泰工程公司承包兴建呵叻省（Nakhon Ratchasima）一段中国出资的高铁工程路段，这个工程昨天发生一座大型起重机掉落事件，导致下方一列客运列车出轨，车上近200乘客中有近32人丧命。

皮帕今天向泰国媒体表示：「没错，就是义大利泰工程公司。我到现在还不清楚发生什么事。」

他说：「我们必须查明事实，探究这是否是一场意外，还是有其他原因。」皮帕又说，这起事件造成两人死亡。

义大利泰工程公司是泰国最大的建设公司，近年来工地曾发生多起致命意外。

当地警长西提蓬（Sitthiporn Kasi）在现场告诉法新社，曼谷郊外龙仔厝省（Samut Sakhon）兴建中的拉玛二世高速公路（Rama II Expressway），今天早上发生起重机倒塌事件，造成两人死亡。