泰国小河马「弹跳猪」可爱模样爆红 大批游客朝圣

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（法新社是拉差15日电） 泰国东部春武里府绿山动物园一只两个月大的侏儒河马「弹跳猪」（Moo Deng）因为可爱外表和逗趣行为，近来在全球迅速爆红，它的一举一动受到世界各地粉丝关注。

今年7月10日出生的弹跳猪自从亮相之后人气就不断攀升，园方也不吝分享它的照片、影片及迷因图。

不是在吃饭就是睡觉的弹跳猪，任何举动都带有十足喜感，不仅出现许多相关的绘画创作，园方更顺势推出周边商品。

泰国驻日本东京大使馆也透过社群媒体分享弹跳猪的可爱模样；化妆品企业丝芙兰（Sephora）泰国分公司还推出行销活动，宣传可以画出跟河马宝宝两颊一样颜色的腮红。

泰国首都曼谷一家咖啡厅做出弹跳猪造型的蛋糕，栩栩如生宛如本尊，甚至还有人帮弹跳猪设了维基百科（Wikipedia）页面。

自从弹跳猪爆红后，绿山动物园（Khao Kheow Open Zoo）的游客数量增加超过一倍。

但这样的热潮也带来乱象，社群媒体一段影片可以看到，弹跳猪躺在围栏边时，一名游客竟朝它泼水。当地媒体报导，部分游客为了引起它的注意，还向弹跳猪扔香蕉和贝壳，引发各界呼吁应采取更好的安全措施来保护河马宝宝。

绿山动物园园长纳隆威（Narongwit Chodchoi）敦促游客不要向弹跳猪扔东西，还说园方已加装监视器，并会考虑对不合作的人士采取法律行动。

他说道：「这些行为不仅残忍，而且危险。我们必须保护这些动物，确保它们住在安全舒适的环境。」