泰国建置侦测浮标 海啸预警系统更完善

afp_tickers

2 分钟

（法新社泰国安达曼海24日电） 在距离20年前遭逢海啸重创的泰国海岸近1000公里处，工程师将探测浮标放入海中，这是确保灾难不再那么致命的预警系统关键环节。

2004年12月26日，印度洋海底发生规模9.1地震，引发30公尺高的巨大海啸。

当时只有一个阳春的预警系统，无法提前对生活在印度洋周边的数以百万计人发出警报。当年10多个国家共有22万5000多人在这场灾难中丧生。

南亚海啸发生后，多国政府以美国国家海洋暨大气总署（NOAA）在太平洋的6个探测浮标网络为基础，开发一个全球海啸资讯系统。

这套系统被称为深海测报海啸系统（DART），目前在世界各地有74个浮标，监测来自海底地震感测器的讯号和水位变化。

这些浮标以电池供电，必须每两年更换一次，目前虽然只有50个在运行，但浮标网络设计的目的，是提供广大的覆盖范围。

泰国研究船M.V. SEAFDEC的工作人员本月将替换浮标轻轻放入印度洋近海965公里处；这些浮标外观为直径约2公尺的黄色圆柱体。

根据官方数据，2004年的海啸造成泰国5000多人死亡，3000人失踪。

现在，泰国两个DART浮标透过卫星连接到由130个警报塔组成的全国网络。这些警报塔配备警报器和喇叭，可以5种语言对沿海地区广播。

灾害多发地区的居民还会收到海啸即将来袭的简讯警报，警告他们迅速撤离。