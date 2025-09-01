The Swiss voice in the world since 1935

泰国最大在野党为支持总理人选开会 未做出决定

（法新社曼谷1日电） 泰国最大在野党人民党为了决定支持由谁接任遭到宪法法庭免职的前总理贝东塔，而在今天召开所谓「造王者」内部峰会，但却未能产生结果，明天将继续进行。

泰国宪法法庭8月29日裁定，贝东塔（Paetongtarn Shinawatra）今年稍早在泰国与柬埔寨发生边境冲突期间，与柬埔寨前总理洪森（Hun Sen）的通话内容违反伦理标准，因此将她解职。

这使得泰国目前只能由代理总理和看守内阁处理国事，原本由贝东塔带领的少数政府各党派仍在努力争取支持，盼能组成新政府。

贝东塔的为泰党（Pheu Thai Party）和原本执政盟党、保守派的泰自豪党（Bhumjaithai Party）如今都向在国会拥有多达143席的人民党（People’s Party）招手。泰自豪党之前因贝东塔的边境问题处理争议，而已退出联合政府。

人民党今天召开高层会议讨论手中选项，会后发言人巴利（Parit Wacharasindhu）告诉媒体记者，今天会议未能做出任何决定，明天将继续进行。

他并透露，会议成员在会中表达的意见，「对于方向相反的立场皆有疑虑」。

根据人民党的说法，若要他们支持某位总理人选，条件是必须同意在4个月内解散国会重新选举。这很可能令泰国陷入更多政治动荡。

贝东塔的父亲戴克辛（Thaksin Shinawatra）和姑姑盈拉（Yingluck Shinawatra）都担任过泰国总理，戴克辛家族在泰国政坛称霸了20年。贝东塔去年8月才上任，她的前任总理也是遭到宪法法庭撤职。

依据泰国宪法，只有在2023年上次国会选举时获提名的总理候选人有资格角逐这个职位。这使得名单上的人选已愈来愈少。

为泰党只剩下前司法部长猜卡盛（Chaikasem Nitisiri）这位可能人选，泰自豪党则是推派他们的党魁阿努廷（Anutin Charnvirakul）。

