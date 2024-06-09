泰国选委会盼解散前进党 前党魁皮塔有信心胜诉

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（法新社曼谷9日电） 泰国新兴政党前进党（Move Forward Party）主张修改有关侮辱王室的法律，遭宪法法庭判定违宪，选举委员会更要求宪法法庭解散前进党，前党魁皮塔今天表示，他有信心能胜诉。

去年众议院选举前进党赢得151席成最大党，但保守派参议员阻止皮塔（Pita Limjaroenrat）出任总理，部分原因是前进党推动修改保护泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）免受批评的法律。

宪法法庭正在审视解散前进党的请愿书，但皮塔今天提出9项说明为前进党辩护，还说自己相信情势不会对他们不利。

皮塔告诉媒体：「我对自己的9项论点非常有信心。我们的9项论述着重于司法管辖权和程序上。」

泰国有司法干预政治的过往，前进党的前身未来前进党（Future Forward Party）在2020年就因财务问题而被宪法法庭命令解散。

皮塔警告说，解散众议院最大党前进党可能会产生严重影响。他提到：「这意味着对民主的攻击…这不只是我个人的问题，也不只是前进党的问题，这实际上是有关泰国民主空间的讨论。」

宪法法庭将于12日就此案进行审理，但预计不会做出裁决。