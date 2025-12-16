泰国：柬埔寨必须先宣布停火 才能停止交战

（法新社曼谷16日电） 泰国与柬埔寨边境冲突进入第2周，曼谷当局今天表示，柬埔寨必须率先宣布停火才能结束两国交战。柬埔寨暂未对泰国这项声明做出回应。

泰国外交部发言人马瑞迪（Maratee Nalita Andamo）在曼谷对记者表示：「柬埔寨是侵略泰国领土的一方，必须先宣布停火」，并表示柬国必须「真诚」配合边境扫雷工作。

官员指出，泰国和柬埔寨本月稍早于两国边境再度爆发冲突，至少造成34人死亡，其中包含军人和平民，并导致约80万人流离失所。

柬埔寨内政部指出，当地约17名平民在冲突中丧生。

双方互相指责对方挑起冲突，各自声称是出于自卫，并互控对方攻击平民。

由于泰柬冲突蔓延至争议边境的沿海地带，泰国14日宣布在东南部哒叻省（Trat）实施宵禁。

外媒披露，美国总统川普（Donald Trump）日前与泰柬领导人通话时，以提高关税作为威胁，使两国同意停火。对此，泰国外交部发言人尼孔德否认，表示「未收到任何来自美方的相关讯息」，并强调当天通话未涉及关税或停火要求。

这场冲突源于殖民时期遗留下来的边界划分争议，涉及泰柬两国之间长达800公里的陆地边界线。