泰散装货轮荷莫兹海峡遇袭 3船员仍受困

（法新社曼谷12日电） 一艘泰国散装货轮的船东表示，这艘货轮昨天行经关键航道荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）时遭抛射体击中，3名船员据信仍受困船上，直至今天仍未被救出。

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）昨天表示，他们在荷莫兹海峡击中这艘泰国注册的散装货轮「玛雅丽娜丽号」（Mayuree Naree）以及一艘悬挂赖比利亚旗帜的船只，因为这两艘船只无视「警告」。

这艘泰国货轮从阿拉伯联合大公国哈里发港（Khalifa）出发后，昨天早上在行经荷莫兹海峡时遇袭。

泰国航运公司珍宝航运（Precious Shipping）昨天傍晚发表声明表示，两枚抛射体击中玛雅丽娜丽号的机舱，导致机舱受损并引发火灾。

珍宝航运说，「有3名船员通报失联，据信受困于机舱内」，有关当局正在努力展开救援。

珍宝航运董事总经理哈希姆（Khalid Hashim）今天向法新社表示：「不幸的是，目前情况还是如此。即使火势已经扑灭，我们仍无法让任何人登上我们的船只。我们正在尝试以不同途径登船。」

泰国海军说，阿曼海军今天救出这艘货轮的20名船员。泰国外交部指出，这23名船员全都是泰国人。

泰国外交部副发言人帕尼多（Panidol Patchimsawat）今天向媒体表示，所有泰国船只都已离开荷莫兹海峡，曼谷当局已就「商船遭遇的暴力攻击提出抗议」。他又说：「请放心，我们正在全力寻找3名失联船员。」

美国与以色列2月底攻击伊朗，引发中东战争，自那之后，伊朗也对邻近的石油出口国发动攻击，威胁到荷莫兹海峡的航运，并让全球能源经济陷入危机。荷莫兹海峡是重要航道，全球1/5的石油供应通常会经由此地运输。