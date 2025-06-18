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泰柬边界争议延烧 两国领袖通话内容外泄再生波澜

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（法新社金边18日电） 柬埔寨与泰国因边界问题起争执，数以万计柬埔寨人今天参加政府为此举行的集会。与此同时，两国领导人互通电话内容外泄，又引发新一轮的争论。

大批人群在柬埔寨副总理洪马尼（Hun Many）率领下，参加今天这场「团结游行」，以支持柬埔寨政府和驻扎在泰柬边境的军队。洪马尼是柬埔寨总理洪马内（Hun Manet）最小的弟弟。

支持者高唱爱国歌曲，高举柬埔寨国旗和洪马内及其父亲、前总理洪森（Hun Sen）的肖像，游行至首都金边市中心的独立纪念碑。

泰柬边防军5月28日于存在主权争议的两国边界地区爆发冲突，造成一名柬国士兵身亡。事发地区被称为翡翠三角区（Emerald Triangle），位于柬埔寨、泰国和寮国的交界处。事后泰柬军方均宣称自身行动出于自卫。

尽管双方在上周末进行谈判，但僵局似无缓和迹象，而随着一段洪森与泰国总理贝东塔（Paetongtarn Shinawatra）15日的通话录音被泄露到网路上，两国又爆出新一轮争执。

贝东塔指责洪森故意泄露私人谈话，并表示洪森破坏双方的信任。她在曼谷告诉媒体：「现在很明显，他的意图是为了获得国内声望，而不关心对国际关系的影响。」

洪森在2023年辞职，结束了近40年的铁腕统治，但他在儿子的政府内仍拥有很大的影响力。

他坚称自己没有泄露这段被发布在网路上的9分钟录音，但表示他曾与「大约80人」分享录音，其中包括议员、政党高层和武装部队成员。

洪森随后在他的官方脸书（Facebook）页面上发布完整的17分钟录音。在这段上传至网路的录音中，两位领导人讨论了泰柬边境冲突后实施的过境限制，以及军队部署等问题。

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