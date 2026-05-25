泰知名啤酒家族爆性侵丑闻 掀社会罕见检讨浪潮

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（法新社曼谷25日电） 泰国最大啤酒品牌之一胜狮（Singha）的创立家族近期爆发性侵指控丑闻，引发媒体高度关注，并在保守的泰国掀起这类受害者揭露自身痛苦经历的罕见浪潮。

现年29岁的胜狮啤酒家族第4代成员西拉努（Siranudh Scott）本月发布1段情绪激动的影片，指控现年30多岁的哥哥苏尼特（Sunit）在他青少年时期多次对他性侵。

苏尼特其后在网路上发布影片否认指控，但胜狮母公司汶洛（Boonrawd）19日将他免除主管职务。

西拉努接受法新社访问时说，他是在9到13岁时遭到侵犯，每当哥哥暑假从寄宿学校返家时就会发生。他约在3年前首次告知其他家人，但当时他选择接受封口费。

不过今年西拉努的母亲因为1起不动产纠纷而对他提告，成了他的「临界点」，使他决定将事件公开，并正在计划采取法律行动。

胜狮啤酒因其金狮商标及与英超足球队切尔西（Chelsea FC）和一级方程式赛车车队哈斯F1（Haas Formula One）的合作，而享有国际知名度。

两兄弟所属的披荣帕迪（Bhirombhakdi）家族资产净值则估计达到17亿5000万美元（约新台币550亿元），根据富比世（Forbes）排名是泰国第15大富有家族。

西拉努的指控曝光后，一些泰国名人陆续在社群媒体上分享自身遭受性骚扰或性侵的经历。

其中泰国最知名高尔夫球场之一的继承人帕汀亚（Patinya Kuantrakul）说，她在11岁时遭到司机性侵怀孕并堕胎。拥有podcast节目的网红泰勒（Taylor Srirat）则表示，他19岁时遭到50岁上司性侵。

另有些泰国网友留言说，他们受到西拉努公开自身经历的鼓励，而首次公开谈论类似遭遇。

性骚扰和性侵议题长期以来在泰国被视为禁忌。分析家指出，由于泰国社会对这类事件的污名化及抱持的保守态度，使得被害人往往保持沉默，因此这波集体发声显得难得。