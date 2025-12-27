泽伦斯基会晤加拿大总理卡尼 获574亿元金援承诺

（法新社渥太华27日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天抵达加拿大并会晤加国总理卡尼，卡尼强调，要在乌国建立长久和平需有「俄罗斯愿意配合」，并宣布金援乌方加币25亿元（约新台币574亿元）。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）前往佛罗里达州会晤美国总统川普（Donald Trump）途中，先在加拿大哈利法克斯（Halifax）稍作停留，并与卡尼（Mark Carney）见面。

卡尼谈到：「我们有建立公平且持久和平的条件，但这需要俄罗斯愿意配合，而我们于夜间看到的（俄军轰炸基辅）野蛮行径…正显示我们支持乌克兰的重要性。」

卡尼宣布，加拿大将提供乌克兰加币25亿元的新一轮经济援助，这笔金援将有助乌国获得国际融资，「以展开重建国家进程」。

泽伦斯基偕卡尼在哈利法克斯与欧洲领袖举行视讯会议，接下来他将前往美国佛罗里达州，他表示希望届时与川普的会谈能「非常具有建设性」，两人预计讨论旨在终结俄乌战争的新20点和平计画。

泽伦斯基还提到，俄罗斯于夜间对基辅及其周边地区进行长达10小时的轰炸。

根据乌克兰当局，基辅及其周边地区夜间遭遇约500架无人机和40枚飞弹袭击，造成两人丧生、数十人受伤，逾1百万人在严寒中面临电力和供暖中断困境。

法国总统府官员今天表示，总统马克宏（Emmanuel Macron）与泽伦斯基通话时强调，俄罗斯大举攻击基辅显示俄方决意「拖延」战争，与乌克兰盼建立长久和平的意愿形成对比。