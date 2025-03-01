泽伦斯基会见英相施凯尔 两国签署逾900亿贷款协议

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（法新社伦敦1日电） 乌克兰总统泽伦斯基昨天在白宫与美国总统川普不欢而散后飞往伦敦参加会谈，并受到英国首相施凯尔的热情欢迎。英国和乌克兰还签署1项价值22亿6000万英镑（约新台币935亿元）的贷款协议，以支持乌克兰提升国防能力。

据报导，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的车队驶入唐宁街（Downing Street）之际，现场民众纷纷高声欢呼，施凯尔（Keir Starmer）不仅热情拥抱泽伦斯基，两人还合影留念，之后泽伦斯基进入首相府。

施凯尔告诉泽伦斯基：「唐宁街非常欢迎你。你们可以听到外面的欢呼声，你们得到全英国的力挺，无论需要多长的时间，我们都会与你们和乌克兰站在一起。」

泽伦斯基回应：「我要感谢英国人民，从战争伊始就给予我如此大的支持。」

两人闭门会谈约75分钟后，施凯尔护送泽伦斯基上车，两人再度拥抱。

两人会面之际，英国财政大臣里夫斯（Rachel Reeves）和乌国财长马钦柯（Serhiy Marchenko）在一场虚拟仪式上签署贷款协议。

泽伦斯基表示，这笔贷款将用于在国内生产武器。据报导这笔巨款将利用俄罗斯主权资产的固定收益来偿还。

泽伦斯基预计于2日会见国王查尔斯三世（King Charles Ⅲ）。

同日，加拿大总理杜鲁道也将出席施凯尔主持的欧洲峰会。逾10位欧洲领袖将讨论与乌克兰的共同防卫安全计画，及欧洲能提供的安全保证。