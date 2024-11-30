泽伦斯基吁让现有乌领土获北约保护 结束热战阶段

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（法新社基辅29日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天呼吁北大西洋公约组织（NATO）为基辅当局控制的乌克兰地区提供有保障的保护，以「结束战争的热战阶段」。

俄乌战争打了近3年，泽伦斯基在紧张情势升级之际也暗示，他将愿意等待时机收复俄军攻占的近1/5领土，前提是北约相关协议可为乌克兰其余地区提供安全保障并终结战斗。

俄罗斯本周扬言将打击乌克兰首都基辅的政府建筑物，并曾对乌克兰能源设施发动大规模空袭，称这是在回应乌克兰朝俄境发射美国与英国提供的飞弹。

根据从乌克兰文翻成英文的旁白，泽伦斯基告诉英国天空新闻网（Sky News）：「如果我们想要停止战争的热战阶段，我们应该把我们掌控的乌克兰领土纳入北约保护伞底下。」

他又说：「这是我们必须迅速采取的行动，之后乌克兰可以透过外交手段收复其他部分的领土。」

美国前总统川普曾批评美国对乌克兰提供援助，声称他可在一天内结束俄乌战争，但没有说明方式。自川普本月初赢得总统大选以来，有关俄乌可能达成停火或和平协议的言论愈来愈多。

俄罗斯目前控制乌克兰约18%的领土，包括2014年兼并的克里米亚半岛。

俄国自2022年全面入侵以来，已宣称4个乌克兰东部与南部地区为俄罗斯领土，分别是顿内茨克（Donetsk）、赫松（Kherson）、卢甘斯克（Lugansk）与札波罗热（Zaporizhzhia），不过没有完全掌控这4个州。

乌克兰一再排除以割让领土换取和平的可能性，而俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）要求乌军撤离更多地方。

泽伦斯基坚称，任何加入北约的提议都必须涵盖到整个乌克兰，但从他对「北约保护伞」的发言可推敲出，他可能接受北约的实质保护只延伸到基辅当局控制的领土。所谓的实质保护像是北约第5条款（Article Five）共同防御条款。

他说，为确保俄罗斯未来不会再度攻击，这类协议将有其必要。

泽伦斯基表示：「如果我们提到停火协议，（我们必须）保证蒲亭不会卷土重来。」