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泽伦斯基对停火协议表示欢迎 但对美放宽对俄出口限制不满

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（法新社基辅25日电） 在美国斡旋下，乌克兰与俄罗斯达成停止在黑海及对能源基础设施进行攻击的协议，乌克兰总统泽伦斯基今天对此表示欢迎，但同时批评华府同意放宽对俄罗斯出口的限制。

白宫稍早就此议题发表的声明，并未明确说明停火何时生效，或将解除哪些限制，而乌俄最初的声明则显示出明显的分歧。

这项协议由美国谈判代表促成，他们在沙乌地阿拉伯首都利雅德分别与乌克兰和俄罗斯代表团进行为期3天的会谈。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基辅的记者会上表示：「这些会谈是正确的，这些决定是正确的，这些行动也是正确的。经过这一切，没有人能指责乌克兰没有朝着持久的和平迈进。」

然而，他仍警告「现在就断言这会奏效还为时过早」。

泽伦斯基表示，乌克兰认为部分停火会从美国发布协议的那一刻起生效，但俄罗斯则表示，美国首先需要解除影响俄罗斯农产品出口的制裁。

美国从未直接制裁俄罗斯农业，但限制了用于国际交易的支付系统使用。

泽伦斯基批评华府决定协助恢复俄罗斯农产品进入全球市场的通道，并表示这样做正在「削弱」盟友的立场。

他矢言乌克兰人将「尽全力执行这些协议」，尽管细节还需进一步敲定。

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