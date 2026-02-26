泽伦斯基控俄420架无人机、39枚飞弹袭乌克兰

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅26日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天指出，俄军夜间向乌国发射420架无人机与39枚飞弹，对能源基础设施造成破坏。乌美两国官员预计今天稍晚在瑞士日内瓦会谈，这波攻击发生在会议召开前数小时。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：「俄罗斯昨晚再次对关键基础设施和一般民宅发动战争。」

他补充道，俄军这波攻势在全国8个州造成数十人受伤，而且包括基辅郊区在内，好几个地区的天然气基础设施与变电所成为袭击目标。

乌克兰官员今天表示有多座城市遇袭，至少造成23人受伤，其中包括一名孩童。

乌克兰空军稍早通报，发现高速飞行物体接近基辅上空，基辅市军事管理局首长特卡钦科（Tymur Tkachenko）随即证实，俄罗斯正以无人机和弹道飞弹袭击基辅。

基辅目前未传出伤亡。不过东北部哈尔科夫州（Kharkiv）州长西涅古波夫（Oleg Synegubov）指出，哈尔科夫市及邻近村庄有14人受伤，其中包含一名7岁男童。

根据当地官员的说法，南部札波罗热州（Zaporizhzhia）以及第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）分别有7人、2人受伤。