泽伦斯基称美提议乌军后撤 设「自由经济区」当俄乌两军缓冲

（法新社基辅11日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美国仍在施压乌克兰于领土方面，对俄罗斯做出重大让步，好让俄乌战争结束。

泽伦斯基对法新社等媒体的记者说，华府希望乌军撤出顿内茨克州（Donetsk）部分区域，并在该区域设立一个非军事化的「自由经济区」，作为两军之间的缓冲，但俄军不用后撤。

根据美国最新计画，乌克兰南部方面，俄国也会留在他们目前所在区域，但在俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）尚未宣称并吞的乌克兰北部地区，俄国将撤出部分部队。

泽伦斯基的说法似乎显示，华府自上个月向俄乌提出一份偏袒俄罗斯的28点计画以来，对于如何结束俄乌冲突的核心立场几乎没变。

乌方已对该计画进行修正，并于本周交给华府一份包含20点的提案，完整内容尚未公布。

泽伦斯基在简报会中告诉记者：「我们有两个关键分歧点：顿内茨克州的领土以及与其相关的一切，还有札波罗热核电厂（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。这是我们持续讨论的两个议题。」

谈及美方计画，泽伦斯基说：「他们想要乌克兰部队离开顿内茨克州的土地，而所谓的折衷之道是俄罗斯部队不进入这个区域…他们已经用『自由经济区』来称呼这里。」

泽伦斯基向来强调，自己不具「宪法」或「道德」上的权利可放弃乌克兰领土，并认为领土问题最终应由公民决定。他说：「我相信乌克兰人民会回答这个问题。无论是透过选举还是公投，都必须有乌克兰人民的立场。」

泽伦斯基也反对乌克兰在顿内茨克州单方面后撤的构想。他说：「为什么战争另一方不用朝相反方向撤退同样的距离？」他并补充道，仍有「许多问题」尚未解决。

乌克兰的欧洲盟友今天召开视讯会议，讨论最新方案。但美国总统川普（Donald Trump）在很大程度上试图排除欧洲盟友在谈判中的角色，偏好由其特使魏科夫（Steve Witkoff）及近日加入的女婿库许纳（Jared Kushner）带头直接与俄乌交涉。

泽伦斯基表示，虽然没有明确的达成协议期限，但华府希望在耶诞节前敲定协议的轮廓。他也说，尽管各界积极从事外交行动，但他并未看到俄国有意停止入侵的迹象。

根据美方计画，俄罗斯将放弃其在哈尔科夫州（Kharkiv）、苏米州（Sumy）、第聂伯罗彼得罗夫斯克州（Dnipropetrovsk）占领的土地。俄国并未正式声称拥有这3个地区的主权。

2022年，俄罗斯宣称正式兼并顿内茨克州、赫松州（Kherson）、卢甘斯克州（Lugansk）与札波罗热州等地，但事实上并未完全掌控这些地区。

根据法新社对华府「战争研究所」（Institute for the Study of War, ISW）的资料所做的分析，乌军目前仍控制顿内茨克州约1/5的土地。

不过，俄军在人力和武器数量上占有优势，并持续在战场上推进，今天宣称拿下顿内茨克州希维尔斯克镇（Siversk）。