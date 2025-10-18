泽伦斯基讨战斧飞弹碰壁 川普要他与俄达成协议

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普今天敦促乌克兰总统泽伦斯基与俄罗斯达成停战协议，同时浇熄基辅获得战斧巡弋飞弹的期望，再次强调他希望尽快解决战争的立场。

川普对俄乌战争态度变来变去，从一开始一直希望乌克兰收手，到上月突然改称他相信乌克兰有能力收复所有失土，还讽俄罗斯是「纸老虎」。但在昨天与俄国总统蒲亭通话并敲定两人将再次见面后，川普对乌克兰的态度又转硬。不过泽伦斯基认为，川普未来仍有可能再改变看法。

泽伦斯基今天接受国家广播公司（NBC）访问时说：「川普总统没有明确说『不给』基辅战斧飞弹，但到目前也没答应『会给』」

川普在白宫会晤泽伦斯基后于社群平台发文指出，两人会谈「非常有趣且融洽，但我也像强烈建议蒲亭一样告诉对方是时候结束杀戮、达成协议了！」

川普在会后飞往佛罗里达州自家的海湖俱乐部途中又贴文：「他们应该就在有位置停住，双方都可以宣称胜利，让历史来评断！」

抵达佛州后，川普向记者表示乌克兰与俄罗斯都应该「立即在现有战场实控线停火」还说「无论战线现到哪，就照那个位置停下来，否则会变得更复杂」。

泽伦斯基会后向记者证实，他的确与川普讨论远程武器，「但我们决定不再多谈相关细节，因为……美国不希望情势升级」。