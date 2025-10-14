泽伦斯基访美将会川普 聚焦乌克兰防空等问题

afp_tickers

2 分钟

（法新社基辅13日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，本周将前往华府会晤美国总统川普，讨论乌克兰的防空问题，以及如何加强对俄罗斯施压。

泽伦斯基说，他将加入正在华府与美国政界人士和企业会谈的乌克兰代表团，盼能在17日与川普会面。

他强调，自己在周末期间与川普通过两次电话，讨论俄罗斯攻击乌克兰能源基础设施所带来的「挑战」，以及战场上的局势。

他说：「我们讨论了一些敏感议题，谈话内容相当充实，但还不够充分。」泽伦斯基正在接待前来基辅访问的欧盟外交和安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）。

泽伦斯基指出，已启程前往美国的乌克兰代表团成员包括总理斯维里登科（Yulia Svyrydenko）、总统幕僚长叶尔马克（Andriy Yermak）、国家安全与国防事务委员会主席乌梅洛夫（Rustem Umerov）和其他外交官员。

泽伦斯基还说，他也计划与美国军工企业代表及国会议员举行会谈。

他说：「主要议题包括防空以及我们对俄罗斯施压的可能性。」

乌克兰与美国也接近达成一项具里程碑意义的无人机协议，根据协议，乌克兰将与美国分享无人机技术。欧洲外交官认为，这类协议是让川普持续关注并支持乌克兰的重要筹码。（编译：刘文瑜）