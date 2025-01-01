泽伦斯基跨年夜演说：将采取一切必要手段终结俄入侵

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（法新社基辅31日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天矢言，乌克兰将在2025年采取一切必要手段，致力终结俄罗斯长达近3年的入侵。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在跨年夜发表演说，为这个饱受战争蹂躏的国家经历这艰难的一年划下句点。近3年来，乌克兰一直在抵御资源更为充足的俄罗斯军队。

在基辅午夜钟声响起前，泽伦斯基向全国发表谈话时说：「愿2025是属于我们的一年。」

泽伦斯基说：「我们知道没有人会把和平当成礼物送给乌克兰，但我们会竭尽所能，阻止俄罗斯并结束这场战争，这是我们每个人的愿望。」 根据法新社分析，乌克兰在2024年失去的领土，比2023年多了7倍，而美国总统当选人川普一旦重返白宫，可能还会减少军事与政治支持。

美国总统拜登政府昨天宣布，将向乌克兰提供近60亿美元（约新台币1970亿元）的军事和预算援助，希望抢在川普明年1月就职前援助基辅。 共和党籍的川普承诺，上任后将在「24小时」内结束这场冲突，令乌克兰益发忧心，他们恐将被迫放弃所有目前由克里姆林宫控制的领土来换取和平。

不过，泽伦斯基似乎对川普重返白宫抱持乐观态度。

他说：「我毫不怀疑这位新上任的美国总统有意愿且有能力实现和平，并结束俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的侵略。」

他还说，乌克兰必须持续战斗才能占上风，无论是在战场或是在谈判桌上。

他说：「在接下来这一年的每一天，我，还有我们所有人，都必须为一个足够强大的乌克兰而战。唯有如此，乌克兰才会被尊重与聆听，无论是在战场或是在谈判桌上」。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）