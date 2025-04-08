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泽伦斯基：乌军俘虏2名为俄作战中国公民

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（法新社基辅8日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天在社群媒体上表示，乌军俘虏了2名为俄军作战的中国公民，他已指示乌克兰外交部立即与北京当局联系，厘清中国打算如何回应此事。

法新社等媒体报导，泽伦斯基在社群媒体X上发布影片，显示1名据信是中国公民的被虏男子。他写道：「我军俘虏了2名中国公民，他们是俄军的作战成员。」

泽伦斯基也指出，此事发生在乌克兰领土顿内茨克州（Donetsk Oblast），已在他们身上发现身分证件、银行卡片和个人资料。

此外，泽伦斯基还提及，乌方掌握的情报显示，还有更多中国公民在占领者俄罗斯的部队里，不仅仅是这两人而已。

泽伦斯基表示：「我已指示乌克兰外交部立即与北京当局联系，厘清中国打算如何回应此事。」

他指出，俄罗斯以直接或间接方式，将中国和其他国家卷入这场欧洲战争，清楚显示俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）无意结束这场战争，他正寻找继续战斗的方法。

泽伦斯基指称，被俘虏的中国公民目前被乌克兰安全局（Security Service of Ukraine，SBU）拘留。

北韩去年经证实派兵前往支援俄军，曾引发国际关注。西方官员今年初曾告诉英国广播公司（BBC），在俄罗斯西部库斯克州（Kursk Oblast）作战的北韩军人中，仅仅3个月已有近40%的人员伤亡，约有1000人已战死。

南韩军方上月表示，北韩今年向俄罗斯增派3000名军人，并继续提供飞弹、火炮和弹药协助莫斯科攻击乌克兰。

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