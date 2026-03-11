泽伦斯基：美方提议下周举行俄乌会谈

（法新社基辅10日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，美国已提议下周由华府居中斡旋，举行另一轮俄罗斯与乌克兰的会谈，寻求结束打了4年的俄乌战争。

美俄乌三方已举行过两轮会谈，但都未能突破僵局终结战争。俄乌战争是由莫斯科于2022年发动，是自第2次世界大战以来欧洲死伤最惨重的冲突。

泽伦斯基在发给法新社等媒体的语音讯息中指出，原本计划上周在阿拉伯联合大公国举行的会谈，已被美方延后到下周举行。

泽伦斯基向媒体表示：「这是美国方面的提议，但说实话，我们将看中东局势如何发展。」他又说，这场会议「可能将在瑞士或土耳其」举行。

美国特使魏科夫（Steve Witkoff）今天接受财经新闻网站CNBC访问时说：「本周原本应该举行一场三方会谈。我想这场三方会谈将延到下周某个时候…我们对此仍持乐观态度。」

泽伦斯基办公室宣布，泽伦斯基稍早已与土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）通话，艾尔段表示愿意主办谈判。

泽伦斯基说，他也跟艾尔段讨论了伊朗战争。在俄乌战争期间，艾尔段一直与基辅和莫斯科保持联系。

此外，他还敦促西方国家不要解除在莫斯科全面入侵乌克兰后祭出的制裁，包括对俄罗斯石油的限制。中东战争已导致能源价格飙升。

他说：「如果俄罗斯是侵略者，怎能解除对他们的制裁？这将意味着这种行为是可以接受的，且不仅是对他们而言。」