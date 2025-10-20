泽伦斯基：若受到邀请 愿加入匈牙利普川会

afp_tickers

3 分钟

（法新社基辅20日电） 乌克兰总统泽伦斯基表示，若受到邀请，愿意与俄罗斯总统普丁、美国总统川普一起参加预计于匈牙利举办的峰会。

泽伦斯基昨天出席会议时向媒体说明，并准许今天发布。

泽伦斯基表示，若有三方会谈或「穿梭外交」的协商模式，他本人愿意前往布达佩斯，与预计将在当地会晤的普丁（Vladimir Putin）及川普（Donald Trump）会面。

川普与普丁日前表示，两人计画数周内在匈牙利首都布达佩斯会面。川普正努力促成和平协议，盼能终结自2022年俄罗斯全面入侵以来，已持续3年半的乌克兰战争。

泽伦斯基说：「如果我获邀前往布达佩斯──如果那是一个三方会面，或像是穿梭外交一样，川普总统分别与普丁及我会谈──不论是哪一种形式，我们都会同意参加。」

对于会谈举办地点选在匈牙利，泽伦斯基提出批评。他指出，布达佩斯与基辅之间关系紧张，匈牙利也是欧盟成员国中最亲俄的国家。他说：「我不相信一位在各种场合都阻挡乌克兰的总理，能为乌克兰带来任何正面的贡献，甚至难以提供平衡的参与。」泽伦斯基指的是匈牙利总理奥班（Viktor Orban）。

基辅方面强调，他们随时准备在土耳其、瑞士、梵蒂冈等多个中立国，与普丁及川普进行三方会晤。

1994年，莫斯科于布达佩斯签署备忘录，承诺保障乌克兰、白俄罗斯及哈萨克的安全，以换取这些国家交出苏联时期所遗留的大量核武。对此泽伦斯基强调：「另一场『布达佩斯』的剧本也不会有好结果。」

自今年初重返白宫以来，川普积极推动结束乌克兰战争，除促成乌俄官员多次直接会谈，还曾在阿拉斯加邀请普丁举行峰会，但这些外交努力最终都未获得突破性进展。