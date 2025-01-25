泽伦斯基：蒲亭想在乌克兰议题上操控川普

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（法新社基辅24日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）先前恭维美国总统川普，并说他已准备好与川普会谈。乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天警告，蒲亭想「操控」川普。

基辅当局早就警告，蒲亭和川普之间任何针对俄乌战争的和平会谈都不能没有乌克兰和欧洲的参与。

泽伦斯基在每天例行发布于社群媒体的晚间演说中表示：「他想操控美国总统促成和平的愿望…我相信俄方的操控不会再成功。」

泽伦斯基说，于2022年2月全面入侵乌克兰的蒲亭随时可以继续这场战争，并「操控全球领袖们」。

蒲亭稍早恭维川普是「聪明」、「务实」的领袖，还附和川普缺乏根据的说法，即2020年赢得美国总统大选的是川普而非民主党籍的拜登。蒲亭说，如果2020年川普胜选的结果没被「偷走」，「那么或许2022年的乌克兰危机根本不会发生」。

蒲亭没有提到会谈何时举行；川普昨天说，他愿意「立刻」与蒲亭会面，但克里姆林宫今天表示，还在等华府的「信号」。

川普昨天透过视讯在瑞士达沃斯（Davos）举行的世界经济论坛（WEF）发表演说，称他将要求沙乌地阿拉伯和石油输出国家组织（OPEC）降低油价，「如果价格压下来，俄乌战争会立刻结束」。

但蒲亭今天反驳这种说法：「我很难想像有人会做出不利于美国经济的决定。」