洛杉矶抗议进入第5天 警方宵禁期间逮捕至少25人

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（法新社洛杉矶11日电） 加州洛杉矶民众不满美国总统川普一连串移民突袭行动的示威抗议进入第5天。洛杉矶市长宣布市中心部分地区实施宵禁后，警方已逮捕至少25名涉嫌违反宵禁人士。 多名骑警等全副武装安全人员在政府大楼周围进行巡逻。昨晚入夜后，商家纷纷以木条封住店面，防止遭到破坏。

一名示威民众告诉法新社，在这个拥有大量移民与拉美裔人口的城市，逮捕移民就是动乱的根源，「我认为问题不在于和平抗议。真正煽动暴力的是其他势力。」

洛杉矶市长巴斯（Karen Bass）昨天宣布市中心部分地区实施夜间宵禁，以遏阻破坏和劫掠行为。巴斯说，市中心面积约2.5平方公里的区域自晚间8时到隔天上午6时实施宵禁，禁止居民、记者和紧急服务人员以外的任何人进入。

洛杉矶街头抗议昨天深夜再度恶化。宵禁实施1小时后，市中心只有少数示威民众离开现场。洛杉矶警察局（LAPD）昨天深夜在社群网站X发文:「多个团体仍在市中心宵禁区聚集。警方劝导之后，展开大规模逮捕行动。」

「洛杉矶时报」（Los Angeles Times）引述洛杉矶警察局发言人表示，警方逮捕至少25名涉嫌违反宵禁人士。

在洛杉矶抗议规模最大时，有数千人走上街头，还有小型团体在夜色掩护下纵火、涂鸦和破坏商家窗户。

警方表示，9日深夜有23间商家遭劫掠。警方还表示，近日已有超过500人被捕。

川普已派出4000名国民兵（National Guard）以及700名现役陆战队队员到洛杉矶因应抗议活动。

军方发言人表示，陆战队队员预计将于今天被派至街头。他们的主要任务是保护联邦设施，并在移民执法行动期间保护联邦官员。

五角大厦表示，这次军方部署行动将花纳税人1.34亿美元。