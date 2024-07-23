洛杉矶火箭人到女王空降伦敦 回顾奥运开幕经典画面

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（法新社巴黎23日电） 2024巴黎奥运开幕式即将于26日登场，运动员进场游行届时将由传统的绕场一周，改成沿塞纳河（Seine）绵延6公里长的壮观船游。法新社回顾过去令人难忘的奥运开幕式如下：

●1896年雅典：「奥林匹克颂」首奏

1896年4月6日，首届现代奥运在希腊首都雅典的帕那辛纳克体育场（Panathenaic Stadium）8万名观众前揭开序幕。

国王宣布开幕后，由150多人组成的的合唱团在9个管弦乐团伴奏下，演唱希腊作曲家斯皮利敦萨玛拉斯（Spyridon Samaras）创作的「奥林匹克颂」（Olympic Hymn）。

●1936年柏林：高喊「希特勒万岁」

1936年8月1日，纳粹头子希特勒（Adolf Hitler）在德国首都柏林为夏季奥运会揭幕。这场盛会成为纳粹德国的宣传场，目的在向外国观众展现和平包容的假象。

挂着?字旗的布兰登堡大门（Brandenburg Gate）号角响起，向德国人为主的10万名观众宣布这位独裁者莅临，民众向他行纳粹礼并高呼「希特勒万岁」。

●1964年东京：日本重生

二战战败、毁灭的日本，20年后藉此宣告重返世界舞台。传递圣火的最后一名火炬手刻意安排于广岛原爆当天出生的运动员?井义则点燃圣火，以彰显日本记取战争惨痛代价，服膺奥运和平宗旨。

●1984年洛杉矶：火箭人从天而降

当年正值冷战高峰，遭到苏联及其14个盟国抵制。主办的美国因而刻意在开幕式中卖弄高超科技实力。

「火箭人」苏特（Bill Suitor）背着以过氧化氢为燃料的喷气背包飞入洛杉矶纪念体育场（Los Angeles Memorial Coliseum），未来感十足的演出令数以百万计观众为之惊艳。

●1996年亚特兰大：拳王阿里成亮点

全球30亿观众屏息观看罹患巴金森氏症的拳王阿里（Muhammad Ali）努力克服手抖，缓缓点亮圣火，为亚特兰大奥运揭开序幕。

●2000年雪梨：水中点燃圣火

千禧奥运精心设计火与水的震撼表演，由澳洲原住民明星运动员佛里曼（Cathy Freeman）点燃圣火，象徵族群融合，澳洲团结。

●2008年北京：崛起中国崭露头角

2008名鼓手在鸟巢体育馆气势磅�R击鼓，彷佛成为这个崛起中的国家崭露头角的派对。

●2012年伦敦：女王跳伞空降桥段

已故英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）献出大银幕处女秀。

她与扮演007系列电影主角詹姆士庞德（James Bond）的英国演员丹尼尔克雷格（Daniel Craig）合作拍摄开幕式短片，从直升机跳伞空降体育场，以虚拟结合真实手法，将开幕式带入高潮。