洛杉矶野火危机中误发撤离警报引恐慌 当局致歉

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（法新社洛杉矶10日电） 美国加州洛杉矶正经历前所未有的严重野火灾情，紧急管理部门今天针对误发撤离警报致歉，因为这些警报导致这座原已紧张不安的城市陷入恐慌。

洛杉矶数以百万计支手机昨天下午和今天早上响起警报，自动发送的讯息呼吁民众准备逃命。

昨天广泛发送的讯息提到：「这是来自洛杉矶郡消防局的紧急讯息。您所在的区域已发布撤离警告。」距离危险区域很远的地区也收到这则讯息。

「请保持警戒、留意任何威胁，并随时准备撤离。请带着亲人、宠物及必需品。」

洛杉矶太平洋断崖（Pacific Palisades）及艾塔迪那（Altadena）地区的大火吞噬约1万4164公顷土地，摧毁数以千计建筑物，已造成11人死亡。

对许多洛杉矶市民而言，警报系统是他们得知大火及撤离消息的首要来源。

目前这个地区已约有15万3000人被强制撤离。

警报发布20分钟后，相关单位发出更正，说明这则警报仅适用于洛杉矶北部新爆发的肯尼斯大火（Kenneth Fire）。然而，今天清晨4时左右，系统再次发出类似的错误讯息。

洛杉矶郡紧急管理办公室主任麦高恩（Kevin McGowan）表示，自动化错误引发民众「挫折、愤怒与恐惧」。他对媒体说：「我无以表达我的歉意。」

麦高恩表示，他正与专家合作查明问题根源，以及为何有这么多民众收到与他们无关的警报讯息。

他说：「我恳求各位不要停用手机上的（警报）讯息功能…这次事件令人极度挫折、痛苦和恐惧，但这些警报工具在紧急情况下拯救了许多生命。」

保罗史密斯学院（Paul Smith’s College）灾害管理助理教授谢奇（Chris Sheach）表示，自动警报系统经常受「瑕疵和错误」影响，特别是因为它们很少大规模使用，但在灾难期间减少死亡人数方面仍至关重要。

他告诉法新社，「这次可能是因为编码错误」，导致警报发送到错误地区代码的不相关受众」。